Αυτό το viral βίντεο δείχνει τι χρειάζονται πραγματικά τα μικρά αγόρια

Την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε στο Instagram ένα βίντεο με τη γνωστή οδηγία: «Περιμένετε μέχρι το τέλος». Στο βίντεο, μια ομάδα από αγόρια που φαίνεται να είναι περίπου δέκα ετών περιβάλλει έναν συνομήλικο τους.

Το ξανθό αγόρι στη μέση του κύκλου κινείται ανήσυχο. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι πρόκειται να ακολουθήσει κάποια σκληρή κοροϊδία ή άλλου είδους εκφοβιστική συμπεριφορά – αλλά στη συνέχεια αρχίζει η μουσική και το αγόρι ξεκινάει να τραγουδά έναν στίχο του «Lose Control» του Teddy Swims.

Καθώς τραγουδάει, τα αγόρια ψιθυρίζουν. Αρκετοί σταυρώνουν τα χέρια τους και βάζουν τα δάχτυλά τους στις μασχάλες τους. Άλλα ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους, αβέβαια για το πού να στρέψουν το βλέμμα τους. Αν και φαίνεται να μην έχουν σενάριο για το πώς να αντιδράσουν σε αυτή την κατάσταση, ακολουθούν το παράδειγμα των ανδρών συμβούλων που στέκονται μαζί τους και ακούν με προσοχή.

Στο τέλος του τραγουδιού, υπάρχει μια ήσυχη παύση, τότε ένας από τους συμβούλους φωνάζει το όνομά του και τα αγόρια ζητωκραυγάζουν και σπεύδουν προς το μέρος του με, με τα χέρια τους να απλώνονται για να του χαϊδέψουν τα μαλλιά. Ζητωκραυγάζουν: «Char-lie! Char-lie! Char-lie!».

«Ένα τόσο λαμπρό παράδειγμα»

Το βίντεο κατέγραψε μια συγκινητική στιγμή, η αξία της οποίας έγκειται στη σπανιότητά της.

Η Erin Spahr, θεραπεύτρια που ασκεί το επάγγελμα στο Maryland και τη Βόρεια Καρολίνα και μητέρα αγοριών ηλικίας 6 και 12 ετών, δημοσίευσε το βίντεο στο feed της.

«Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή τόσο συγκινητική είναι ότι το τραγούδι, ειδικά ένα τραγούδι που εκφράζει την ευαλωτότητα, αμφισβητεί τις τυπικές προσδοκίες που τίθενται στα αγόρια», δήλωσε η Spahr στη HuffPost.

Η Ruth Whippman, συγγραφέας του βιβλίου «Boymom: Reimagining Boyhood in the Age of Impossible Masculinity» και μητέρα τριών αγοριών, συμφώνησε.

«Αυτό είναι ένα τόσο λαμπρό παράδειγμα ενός αγοριού που βγαίνει έξω και κάνει κάτι που γενικά δεν θεωρείται τυπικά ανδροπρεπές (τραγούδι) και οι φίλοι του τον υποστηρίζουν και τον γιορτάζουν με έναν τόσο απλό και γενναιόδωρο τρόπο», δήλωσε ο Whippman στη HuffPost.

Τοξική αρρενωπότητα

Στην κουλτούρα μας, τα αγόρια μαθαίνουν γρήγορα ποιες συμπεριφορές είναι πιο αποδεκτές για να επιδεικνύουν, και το να τραγουδάς με την καρδιά σου και να υποστηρίζεις έναν φίλο δεν είναι ψηλά στη λίστα.

«Τα αγόρια μαθαίνουν από μικρή ηλικία ότι πρέπει να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους και να μην δείχνουν αδυναμία. Η έρευνα δείχνει ότι οι ενήλικες αλληλεπιδρούν διαφορετικά με τα κορίτσια και με τα αγόρια και είναι πιο πρόθυμοι να ακούσουν τα συναισθήματα των κοριτσιών και να κάνουν συζητήσεις μαζί τους με βάση τα συναισθήματα», δήλωσε η Whippman.

Μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των αγοριών στο βίντεο, τα αγόρια «περιηγούνται στα κοινωνικά πρότυπα και αρχίζουν να εσωτερικεύουν τι σημαίνει να είσαι “αρσενικός”», δήλωσε ο Spahr.

«Η συμμόρφωση είναι συχνά το κλειδί για την προσαρμογή, και υπάρχει πίεση για την τήρηση των ιδεών σχετικά με την αρρενωπότητα και τον ανδρισμό», πρόσθεσε.

Η πίεση για συμμόρφωση σε ένα επιθετικό ανδρικό ιδεώδες εμποδίζει πολλά αγόρια να πάρουν ρίσκα, φοβούμενα την απόρριψη και τον χλευασμό των συνομηλίκων τους.

Αυτό το προβληματικό ιδεώδες για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας αναφέρεται συχνά ως τοξική αρρενωπότητα ένας δημοφιλής όρος για κάθε προβληματική συμπεριφορά που σχετίζεται με την παραδοσιακή έννοια του ανδρισμού – αν και η Whippman ανησυχεί ότι η υπερβολική χρήση του όρου «μπορεί να κάνει τα αγόρια να αισθάνονται δαιμονοποιημένα και αμυντικά και μπορεί να καταλήξει να εμποδίζει τη συζήτηση».

Στις συζητήσεις για την τοξική αρρενωπότητα, τείνουμε, όπως είναι λογικό, να εστιάζουμε στα θηλυκά θύματά της, τα οποία υποτιμώνται, απορρίπτονται, παρενοχλούνται και βλάπτονται. Υπάρχουν όμως και αρσενικά θύματα – αγόρια που λαχταρούν να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να δείξουν τρυφερότητα ή απλώς να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

*Με πληροφορίες από: HuffPost