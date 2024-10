«Run until» challenge: τι είναι και πώς θα σας βοηθήσει

Από τα “GRWM to run” και τα “Join me for a run” βίντεο μέχρι τις προπονήσεις για μαραθώνιο που βλέπουμε σε ποικίλα βίντεο στο TikTok, φαίνεται ότι όλοι στα social media δένουν τα αθλητικά τους παπούτσια και βγαίνουν στους δρόμους για τρέξιμο. Κάπως έτσι φαίνεται να γεννήθηκε και το «Run until» challenge.

Ωστόσο, το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων μπορεί να φαντάζει τρομακτικό (ειδικά αν είστε αρχάριοι σε αυτό) και τελικά η εστίαση στο τρέξιμο μιας συγκεκριμένης απόστασης ή στην παρακολούθηση των στατιστικών σας μπορεί να γίνει τελικά αγχωτικό και όχι μια ευχάριστη εμπειρία.

Ευτυχώς, οι απανταχού δρομείς μοιράζονται τις λύσεις τους, για να προκαλέσετε τον εαυτό σας χωρίς να χάσετε την απόλαυση του τρεξίματος. Η πρόκληση “Run until” του TikTok έχει σκοπό να σας κάνει να δείτε το τρέξιμο πιο πολύ ως παιχνίδι παρά ως προπόνηση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε για το viral challenge και να ακολουθήσετε τις συμβουλές των ειδικών που θα σας βοηθήσουν να το εντάξετε στη ρουτίνα γυμναστικής σας.

Τι είναι το «Run until» challenge

Ξεκινώντας από τους TikTokers, Tom Trotter και Natalie Long, το «Run until» challenge έχει ως στόχο να σας μετατρέψει περισσότερο σε κατάσκοπους όσο τρέχετε παρά σε τυπικούς δρομείς.

Πριν από το τρέξιμό σας, θα πρέπει να καθορίσετε τους τύπους ανθρώπων, τοποθεσιών ή πραγμάτων που πρέπει να εντοπίσετε κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ορίσει ότι πρέπει να εντοπίσετε τρία συγκεκριμένα είδη φυτών ή ράτσες σκύλων όσο τρέχετε.

Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να σας προκαλέσει να τρέξετε περισσότερο (πάντα φυσικά μέσα στα δικά σας όρια), ενώ το μυαλό σας είναι στραμμένο σε κάτι άλλο, ώστε να απολαμβάνετε το τρέξιμο περισσότερο.

3 top tips για να ξεκινήσετε τρέξιμο

Ξεκινήστε ήπια

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια συνήθεια τρεξίματος χωρίς να τραυματιστείτε ή να εξαντληθείτε υπερβολικά, είναι σημαντικό να μην πιέζετε τον εαυτό σας πολύ όταν ξεκινάτε.

Ορίστε κάτι που είναι πιο πιθανό να κάνετε για να το διατηρήσετε ρεαλιστικό κι εφικτό. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν να τρέξετε μέχρι να δείτε κάποιον να περπατάει με έναν σκύλο.

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι δεν θα βγείτε έξω και θα τρέξετε υπερβολικά πολύ επειδή είναι πολύ εύκολο να δείτε κάποιον να κάνει βόλτα με τον σκύλο του. Καθώς αναπτύσσετε την ικανότητά σας στο τρέξιμο, μπορείτε να την ενισχύσετε και να την κάνετε πιο απαιτητική.

Βρείτε τα κατάλληλα αθλητικά παπούτσια για τρέξιμο

Τα πόδια σας είναι το θεμέλιο του σώματός σας. Η λειτουργία τους είναι να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το σωματικό βάρος και να παρέχουν κίνηση. Το να έχετε τα σωστά παπούτσια για τρέξιμο είναι απαραίτητο για την αποφυγή τραυματισμών καθώς θα σας επιτρέψουν να κινηθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Να μην ξεχνάτε πως η άνεση είναι το κλειδί. Επίσης, να έχετε κατά νου το έδαφος στο οποίο είναι πιθανό να τρέξετε. Για παράδειγμα, αν πηγαίνετε εκτός δρόμου, ένα παπούτσι για τρέξιμο με καλό κράτημα είναι μια καλή επιλογή. Επιλέξτε παπούτσια που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τρέξιμο, δηλαδή λάβετε υπόψη τo μαξιλάρι, το στήριγμα της καμάρας, και σκεφτείτε την επιφάνεια τρεξίματος σας.

Ξεκουραστείτε

Η ξεκούραση και η αποκατάσταση είναι εξίσου σημαντικές με την άσκηση, ειδικά για τους δρομείς. Το 30% των γυναικών αθλητριών αντοχής επηρεάζονται από το σύνδρομο υπερπροπόνησης, το οποίο προκαλεί υπερβολική κόπωση, εναλλαγές της διάθεσης και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.

Για να αποφύγετε αυτό το σύνδρομο, φροντίστε να ξεκουράζεστε τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα και να ακούτε πάντα το σώμα σας. Εάν μια μέρα πονάτε ή είστε κουρασμένοι, παραλείψτε το τρέξιμο και αντικαταστήστε το με έναν ήπιο περίπατο ή μείνετε σπίτι και κάντε stretching.

Πηγή: VITA | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | Nichika Sakurai