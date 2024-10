Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι απορρίπτει την ιρανική ανάμειξη στις λιβανικές υποθέσεις απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Καλιμπάφ, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί με τη Γαλλία την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 2006.

Η απόφαση 1701 προβλέπει ότι η μεθοριακή περιοχή του νοτίου Λιβάνου θα είναι απαλλαγμένη από όπλα και ένοπλες δυνάμεις πλην όσων ανήκουν στο κράτος του Λιβάνου.

«Είμαστε έκπληκτοι από τη θέση αυτή που συνιστά κατάφωρη ανάμειξη στις λιβανικές υποθέσεις και απόπειρα επιβολής μία απορριφθείσας κηδεμονίας επί του Λιβάνου», δηλώνει ο Νατζίμπ Μικάτι, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η διαπραγμάτευση για την εφαρμογή της απόφασης 1701 του ΟΗΕ αποτελεί ζήτημα του κράτους του Λιβάνου, προσθέτει ο Νατζίμπ Μικάτι.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Lebanon’s caretaker Prime Minister Najib Mikati expressed strong opposition on Friday to any form of Iranian interference in Lebanese affairs.

His remarks followed a statement by Iran’s parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who, during an interview with Le Figaro on…

— Iran International English (@IranIntl_En) October 18, 2024