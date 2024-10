Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρμεντ, Μάθιου Μίλερ, ο Μπλίνκεν επικοινώνησε διαδοχικά με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, και με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, με τους οποίους συζήτησε για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και για τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Η ανάρτηση του Μπλίνκεν για τον Σινουάρ:

Yahya Sinwar was responsible for the murder of thousands of Israelis, Americans, and citizens of more than 30 countries. His decision to launch the terror attacks on October 7 unleashed catastrophic consequences on the people of Gaza. The world is a better place with him gone.

