Ρωσικά πλήγματα κοντά στην πόλη Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων και τραυμάτισαν ακόμη 30, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στην Ιντλίμπ έφτασε τους δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 14 παιδιά, πρόσθεσε το Συριακό Παρατηρητήριο, το οποίο διευκρίνισε ότι η Ρωσία έπληξε ένα εργαστήριο κοπής ξύλων, ένα ελαιοτριβείο και μια βιοτεχνία κατασκευής επίπλων στην περιφέρεια της πόλης Ιντλίμπ.

Η Συριακή Πολιτική Άμυνα από την πλευρά της διευκρίνισε ότι τα πλήγματα «είχαν στόχο μια βιοτεχνία κατασκευής επίπλων την ώρα που εργάτες βρίσκονταν μέσα σε αυτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα πολίτες και να τραυματιστούν σοβαρά 32 άλλοι».

Ο ρωσικός στρατός δεν σχολίασε το περιστατικό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The death toll after Russian warplanes targeted a lumber mill, furniture workshop, and olive press on the outskirts of #Idlib, today, Wednesday, October 16, has risen to 5 civilians, including a child, with 30 others injured, 14 of whom are children. Search and rescue teams… pic.twitter.com/CM2BNRV9UY

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) October 16, 2024