Ρωσικές βόμβες μακρού πλήγματος έπληξαν μία περιοχή συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της περιοχής του Κουρσκ στα δυτικά της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο μία ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της αεροπορικής επιδρομής.

Η Ρωσία προσπαθεί κατά τους τελευταίους δύο και πλέον μήνες ν’ απωθήσει τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν ένα τμήμα της περιοχής του Κουρσκ, με μία αιφνιδιαστική εισβολή στις 6 Αυγούστου.

Το TASS αναφέρει ακόμα ότι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται από το Ντζερζίνσκ (ή Τορέτσκ, όπως το λένε οι Ουκρανοί). Το πρακτορείο επικαλείται πηγές των δυνάμεων ασφαλείας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The Ukrainian armed forces have started withdrawing their units from Dzerzhinsk (Ukrainian name — Toretsk), the security forces told TASS: https://t.co/uTtUjEINSr pic.twitter.com/4aBsOPDB70

Επίσης, το TASS αναφέρει οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χάσει πάνω από 300 στρατιώτες και επτά τανκς στην περιοχή του Κουρσκ, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

The Ukrainian armed forces have lost over 300 servicemen and seven tanks in the Kursk Region over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said:https://t.co/fyhXu4FxiE pic.twitter.com/w37gIjcOjC

— TASS (@tassagency_en) October 13, 2024