Νέο θρίλερ με την τύχη του Γιαχία Σινουάρ;

Με φόντο ένα προϋπάρχον το προηγούμενο διάστημα όργιο φημών γύρω από την τύχη του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταλυστεί εδώ και λίγη ώρα με αγνώστου προέλευσης και αυθεντικότητας φωτογραφίες που υποτίθεται ότι τον δείχνουν νεκρό στα ερείπια βομβαρδισμένου κτιρίου στη Γάζα.

Προς το παρόν ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση κάποιας σχετικής πληροφορίας.

🚨BREAKING NEWS : A photo has been making the rounds on social media showing what’s claimed to be the body of Hamas leader Yahya Sinwar.

Reports suggest a major attack happened tonight in the Rafah area. However, it’s still unclear if Sinwar was actually the target. pic.twitter.com/VnwSbVhxl5

— Eli Afriat 🎗 (@EliAfriatISR) October 17, 2024