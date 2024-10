Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν της 11 στην ανατολική Τουρκία.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο EMSC, κατέγραψε το μέγεθος του σεισμού αρχικά στους 6,3 βαθμούς και στην συνέχεια στους 6,1 βαθμούς. Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.3 || 27 km S of #Baskil (#Turkey) || 3 min ago (local time 10:46:32). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/jR0zRP3Xwn

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2024