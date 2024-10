Βομβαρδισμός του Ισραήλ έπληξε νωρίς σήμερα Τετάρτη το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, στην Νταχίγιε, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, αφού η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών βομβαρδισμών κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν.

Οι μάρτυρες άκουσαν μία έκρηξη και είδαν μία στήλη καπνού.

Δείτε σχετικό βίντεο:

