Νέα εντολή εκκένωσης περιοχής στην Νταχίγιε στην πρωτεύουσα Βηρυτό του Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ εν όψει επίθεσης που πρόκειται να κάνει.

Ο ισραηλινός στρατός, μέσω του αραβόφωνου εκπροσώπου του Αβιχάι Αντράεε, ανάρτησε έναν χάρτη της περιοχής Χάρετ Χρέικ και διέταξε τους πολίτες να απομακρυνθούν από κτίριο που έχει μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα.

Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από το κτίριο και τα γύρω κτίρια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «εγκατάσταση της Χεζμπολάχ», εναντίον της οποίας ο στρατός «θα επιχειρήσει στο εγγύς μέλλον».

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην πόλη Κανά, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τύρου.

«Israel is continuously hitting not only healthcare centres, but also seems to be targeting healthcare workers…»

Al Jazeera’s Laura Khan discusses urgent need for ‘mass trauma management’ in areas like Lebanon’s Qana, which suffered Israeli massacres in 1996 and 2006. pic.twitter.com/VUNt1wWKlM

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2024