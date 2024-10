Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να έχει βάλει στο στόχαστρό του τη Ναμπατιέ στα νότια.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε πάνω από δέκα πλήγματα, ενώ ανάμεσα στους πέντε νεκρούς φαίνεται να είναι και ο δήμαρχος της πόλης.

«Ο δήμαρχος της Ναμπατιέ, μεταξύ άλλων, μαρτύρησε. Πρόκειται για σφαγή», δήλωσε η κυβερνήτρια Χοβάιντα Τουρκ στο AFP.

Ο δήμαρχος Άχμαντ Καχίλ βρισκόταν μέσα σε δημοτικό κτίριο της πόλης όταν δέχθηκε την επίθεση, είπε η Τουρκ.

The mayor of Nabatieh, Ahmad Kahil, was martyred in the airstrike on the municipality building. pic.twitter.com/gycFOKw6bP — Pheebo🪐 (@galpalpheebs) October 16, 2024

Τους θανάτους επιβεβαιώνουν και διασώστες που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ για πέντε νεκρούς κάνει λόγο και το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Δείτε βίντεο:

Rescue efforts are underway in Nabatieh, southern Lebanon, initial reports indicate there are several martyrs, amongst them is reportedly Nabatieh’s Mayor. pic.twitter.com/bTSsi1PsUm — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 16, 2024

A video shows the Israeli military carrying out fire belt airstrikes around Nabatieh in southern Lebanon. #Israel #Lebanon #Hezbollah Read more: https://t.co/58w9RDeJBZ pic.twitter.com/7IyQH0RDiR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 16, 2024

Η Ναμπατιέ χτυπήθηκε για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε την αγορά της που υπήρχε από την Οθωμανική εποχή.

Οι IDF με ανακοίνωσή τους στα social media λένε ότι χτύπησαν δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στη Ναμπατιέ και διέλυσαν υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιούνταν από την Δύναμη Ραντουάν της Χεζμπολάχ.

Στις επιχειρήσεις παίρνει μέρος και το ισραηλινό ναυτικό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

תיעוד מהים: תקיפות זרוע הים בשיתוף פעולה עם כוחות אוגדה 146 בדרום לבנון לכל הפרטים והתיעודים: https://t.co/ASVjaelxKj — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2024

Προηγήθηκαν πλήγματα σε Βηρυτό και Κανά

Νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης το Ισραήλ βομβάρδισε κτίριο στην Νταχίγιε στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις IDF, εκεί βρισκόταν αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ.

Μάλιστα, μία περίπου ώρα πριν την επίθεση είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης των πολιτών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Λιβάνου, στους 15 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινή επίθεση στην Κανά.