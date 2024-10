Τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη σε διυλιστήριο πετρελαίου της Pars Petro στην περιοχή Σουστάρ του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η πυρκαγιά αποδίδεται σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», αλλά το περιστατικό «διερευνάται»

BREAKING: The Shushtar Oil Refinery in Iran has burst into flames pic.twitter.com/zBkFgETKYP — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2024

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο που βρίσκεται σχεδόν 800 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, στην πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Χουζεστάν, η οποία συνορεύει με το Ιράκ.

Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του δυστυχήματος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που επικαλείται τον κυβερνήτη της περιοχής Σουστάρ, τον Μοχσέν Μουσαβί.

Wasn’t us! Ahvaz province, southern Iran: a major fire at the Shushtar refining facilities. There are dead and wounded on the spot. Sources associated with the regime claim: this is a technical fault. pic.twitter.com/z1kBBpi1yw — ((🆆3⃣🅱🆂🜃🅶3⃣)) 🇮🇱 I Stand with Israel! 🇮🇱 (@w3bsag3) October 15, 2024

Ο ίδιος αξιωματούχος απέδωσε την πυρκαγιά σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

A large fire tonight at the Shushtar Petro Refinery in #Iran. pic.twitter.com/zT2aVQvQcb — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 15, 2024

Τεράστιες φλόγες

Οι εικόνες που μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση δείχνουν τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

#Iran, a #refinery in the city of Shushtar has gone up in flames. pic.twitter.com/5MiQ3iW2jH — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) October 15, 2024

Τον Μάρτιο, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ