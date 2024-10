Με μήνυση απαντά ο συλληφθείς για τη «σχεδιαζόμενη δολοφονία» του Τραμπ

Ο 49χρονος Βεμ Μίλερ (φωτογραφία, επάνω, από aol.com) – ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κοντά σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά – αρνήθηκε κατηγορηματικά τα περί σχεδιαζόμενης «απόπειρας δολοφονίας» του ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την προεδρία των ΗΠΑ.

JUST IN: Vem Miller, the man accused of a so-called «third Trump assassination attempt» denies these reports and pushes back in a statement released online.

Miller states he is a Trump supporter who was invited to be at the Coachella rally. He adds that he told officers he had… pic.twitter.com/TcV5hs6l86

— Kyle Becker (@kylenabecker) October 14, 2024