Ένα απολίθωμα 237 εκατ. ετών ρίχνει φως στην πορεία των δεινοσαύρων στη Γη

Η εμφάνιση και η κυριάρχηση των δεινοσαύρων στη γη αποτελεί μία συζήτηση που γοητεύει του επιστήμονες-και μη- εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Τώρα, ένα απολίθωμα, που πιστεύεται ότι είναι ένα από τα αρχαιότερα που έχουν βρεθεί ποτέ, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ακόμα καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της «δεινής σαύρας», σύμφωνα με το Independent.

Επιστήμονες στη Βραζιλία ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του αρχαίου ερπετού που χρονολογείται πριν από περίπου 237 εκατομμύρια χρόνια.

Με την ονομασία Gondwanax paraisensis, το τετράποδο είδος ερπετού είχε περίπου το μέγεθος ενός μικρού σκύλου με μακριά ουρά περίπου ένα μέτρο και βάρος μεταξύ τριών και έξι κιλών, ανέφεραν οι επιστήμονες.

