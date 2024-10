Οι άνθρωποι δεν έχουν ταξιδέψει στη Σελήνη από τότε που η αποστολή Apollo της NASA ολοκληρώθηκε το 1972, αλλά το πρόγραμμα Artemis θα επιτρέψει σύντομα στους ανθρώπους να επιστρέψουν στην επιφάνεια της Σελήνης, με την πρώτη επανδρωμένη αποστολή να προγραμματίζεται επί του παρόντος για το 2026.

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis θα επιδιώξουν να κάνουν πράγματα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξανακάνει, όπως η κατασκευή μιας κατοικήσιμης βάσης που θα επιτρέπει μακροχρόνιες επισκέψεις και η εξερεύνηση του κρατήρα του νότιου πόλου της Σελήνης.

Καινοτόμοι σε όλο τον κόσμο εργάζονται πάνω σε λύσεις για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να τους κρατήσουν ασφαλείς. Συγκεκριμένα ερευνητές στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), αναπτύσσουν ένα σύνολο φορητών ρομποτικών άκρων για να βοηθήσουν τους αστροναύτες να ανακάμπτουν από τις πτώσεις.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «SuperLimbs» τα οποία είναι σχεδιασμένα να επεκτείνονται από ένα σακίδιο που περιέχει το σύστημα υποστήριξης ζωής των αστροναυτών. Όταν ο χρήστης πέφτει, ένα επιπλέον ζευγάρι άκρων μπορεί να επεκταθεί για να του ώθηση ώστε να σταθεί, εξοικονομώντας ενέργεια για άλλες εργασίες.

Did you know that astronauts on moonwalks fall down? @MITMechE have developed «SuperLimbs,» a wearable backpack with spider-like limbs to help astronauts maintain stability in space. https://t.co/3QxAbulm4M pic.twitter.com/cvFVxXc7gl

Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. Η μερική βαρύτητα της Σελήνης κάνει τη διατήρηση της ισορροπίας δύσκολη. Οι 12 αστροναύτες που περπάτησαν στη Σελήνη στις αποστολές Apollo έπεσαν 27 φορές και είχαν άλλες 21 παρ’ ολίγον πτώσεις, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Όταν ο αστροναύτης Charlie Duke έπεσε στη Σελήνη το 1972, ενώ έκανε δοκιμές στο σεληνιακό έδαφος, χρειάστηκε να κάνει τρεις προσπάθειες για να σηκωθεί. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι πτώσεις ήταν πιο συχνές όταν οι αστροναύτες συνέλεγαν δείγματα ή χρησιμοποιούν εργαλεία — δραστηριότητες που πιθανόν να αναλάβουν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis».

Τα SuperLimbs αναπτύχθηκαν πριν από περίπου μια δεκαετία από τον Harry Asada, καθηγητή στο MIT, και έχουν ήδη δοκιμαστεί από εργαζομένους στην κατασκευή αεροσκαφών και πλοίων.

Τώρα προσαρμόζονται για τους αστροναύτες. Ο Erik Ballesteros, διδακτορικός φοιτητής στο MIT, πέρασε το καλοκαίρι στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA (Jet Propulsion Lab) εργαζόμενος πάνω στην καινοτόμο κατασκευή ως μέρος μιας υποτροφίας της NASA.

SuperLimbs, a system of wearable robotic limbs built by Professor Harry Asada and Erik Ballesteros is designed to physically support an astronaut and lift them back on their feet after a fall, helping them conserve energy for other essential tasks. https://t.co/T5Qqt17HW5 pic.twitter.com/zYSucHIq4r

— MIT MechE (@MITMechE) May 24, 2024