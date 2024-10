Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών ταρακούνησε το Σάββατο τις βορειοδυτικές ακτές της Κόστα Ρίκα στον Ειρηνικό, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), προκαλώντας ταλαντώσεις κτιρίων στην περιοχή, αλλά δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 41 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παράκτιας πόλης Ταμαρίντο, σε σχετικά μικρό βάθος 18 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης CNE της Κόστα Ρίκα δήλωσε ότι δεν είχε αναφορές για ζημιές που να σχετίζονται με τον σεισμό, αλλά ορισμένοι ντόπιοι ανέφεραν ξαφνικό τρόμο. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι.

🚨🇨🇷COSTA RICA : This is how the 6.2 magnitude earthquake was perceived, which had its epicenter 41 km NW of #Tamarindo , in the province of #Guanacaste . #earthquake #Temblor #Terremoto https://t.co/9eYkmkS8vk pic.twitter.com/NMrjpb3hK7

«Ήταν πολύ έντονος. Το σπίτι μου έχει δύο ορόφους και το άκουγες πολύ δυνατά. Είμαστε πραγματικά φοβισμένοι», δήλωσε η Λιντιέτ Βασκέζ, κάτοικος της Πλάγια Ποτρέρο, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση βόρεια του Ταμαρίντο.

Η ίδια πρόσθεσε ότι από την Παρασκευή έχουν γίνει αισθητοί και άλλοι σεισμοί στην περιοχή, αλλά δεν έχουν προκληθεί ζημιές.

Πριν λίγο σημειώθηκε ακόμα ένας μετασεισμός της τάξης των 3.6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αρχικά ο σεισμός είχε βαθμολογηθεί ως 6,5 βαθμών, όμως αργότερα υπήρξε ακριβέστερη καταγραφή της σεισμικής δόνησης.

🇨🇷COSTA RICA ⚡The USGS reports that the magnitude of the #earthquake is 6.2 with an epicenter 41 km NW of #Tamarindo, in the province of #Guanacaste. It had a depth of 18.6 km.#earthquake #Temblor #Terremoto https://t.co/UjuiX766fd pic.twitter.com/7q2IM2uzvB

— Weather monitor (@Weathermonitors) October 12, 2024