Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τους αντάρτες έληξαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν

Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση εναντίον ανταρτών του αποκαλούμενου Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (Estado Mayor Central / EMC) – παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia / Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) – στην περιοχή Ελ Πλατεάδο της κεντρικής Κολομβίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Γουστάβο Πέτρο.

«Ύστερα από πέντε και πλέον χρόνια κυριαρχίας του EMC στην κοινότητα Ελ Πλατεάδο, κατά την οποία η περιοχή μετατράπηκε σε διεθνές κέντρο διακίνησης κοκαΐνης, επεμβαίνει ο στρατός», έγραψε ο κολομβιανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εν μέσω κυμάτων βίας στους δρόμους της Κολομβίας.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Περσέας» ξεκίνησε τα ξημερώματα. Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονταν το πρωί, κατά τις οποίες οι αντάρτες του EMC χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξουν τα κυβερνητικά στρατεύματα. «Προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε ο στρατηγός Λουίς Καρντόσο, συμπληρώνοντας ότι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ο στρατηγός απηύθυνε έκκληση στους αμάχους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί ισχυρή στρατιωτική δύναμη, με πυροβολικό και τεθωρακισμένα οχήματα, υποστηριζόμενη από ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη.

Τον Ιούλιο ο στρατός είχε εξαπολύσει επίθεση στην περιοχή μετά την επίθεση drone που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Η κοινότητα Ελ Πλατεάδο αποτελεί προπύργιο του EMC στο φαράγγι Μικάι, όπου υπάρχουν πολλές καλλιέργειες κόκας και θεωρείται στρατηγικής σημασίας τοποθεσία για τα καρτέλ κοκαΐνης.

Ο έκτος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της κολομβιανής κυβέρνησης και τριών μπλοκ του διαιρεμένου Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), της μεγαλύτερης ομάδας αντικαθεστωτικών των πρώην FARC, άρχισε σήμερα Παρασκευή στην Μπογκοτά. Στις συνομιλίες θα εντάσσονταν και τα ζητήματα περιβάλλοντος και οι δολοφονίες ακτιβιστών.

Η ατζέντα μεταξύ της κυβέρνησης του αριστερού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο και των πρώην FARC νυν EMC έχει πολλά σημεία, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παράτασης της διμερούς κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει στις 15 Οκτωβρίου. Αυτός ο έκτος γύρος συνομιλιών, ο οποίος θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου, επιδιώκει την παράταση της διμερούς εκεχειρίας με τα μπλοκ του EMC Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio και Raúl Reyes Front.

Οι αντιπροσωπείες συναντήθηκαν με την προϋπόθεση μόλις ένα χρόνο μετά την επίσημη εκκίνηση αυτών των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και μετά από αρκετές κρίσεις μετά τη διάσπαση του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου – EMC.

