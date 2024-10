Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για μία δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο έχει ένα προβάδισμα έναντι της προεδρικής υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αναφορικά με το ποιος από τους δύο υποψηφίους θα μπορούσε να καθοδηγήσει καλύτερα τις ΗΠΑ στη διαχείριση των πολέμων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τα αποτέλεσματα μιας δημοσκόπησης που διεξήγαγε η Wall Street Journal σε επτά κρίσιμες πολιτείες.

Για τη συνολική υποστήριξη που λαμβάνουν η δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, έδειξε ότι η Χάρις κι ο Τραμπ έχουν μικρή διαφορά στις επτά κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες, είναι πιθανό να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Η ίδια δημοκόπηση έδειξε ότι η Χάρις έχει οριακό προβάδισμα δύο μονάδων στην Αριζόνα στη Τζόρτζια και στο Μίσιγκαν. Ο Τραμπ προηγείται με 6 μονάδες στη Νεβάδα και με μία μονάδα στην Πενσιλβάνια, ενώ τα ποσοστά των δύο υποψηφίων βρίσκονται πολύ κοντά στη Βόρεια Καρολίνα και στο Ουισκόνσιν.

Η δημοσκόπηση με τη συμμετοχή 600 εγεγραμμένων ψηφοφόρων σε κάθε πολιτεία πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 28ης Σεπτεμβρίου και της 8 Οκτωβρίου, ενώ έχει περιθώριο στατιστικού λάθους τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε κάθε πολιτεία.

Trump and Harris are in a virtual dead heat with voters in the seven battleground states, a WSJ poll shows https://t.co/JLSPKnU0RC

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 12, 2024