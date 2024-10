Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Η Εντέν Γκολάν απαντάει στη Μαρίνα Σάττι για το χασμουρητό και τις αποδοκιμασίες του κοινού

Ο 68ος διαγωνισμός της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας τον περασμένο Μάιο θα μας μείνει στο μυαλό, αλλά όχι για μουσικούς λόγους. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στην Εντέν Γκολάν, με την εκπρόσωπο του Ισραήλ να μην κερδίζει αλλά να συζητιέται όσο κανένας άλλος. Ακόμα και πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Έτσι, την ώρα που σχεδόν κανείς δεν θυμάται ούτε ένα από τα 25 τραγούδια που έφτασαν στον τελικό, όλοι ακόμα θυμούνται το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι στη συνέντευξη Τύπου, τον αποκλεισμό του ολλανδού «Europapa» Γιόουστ Κλάιν και τις γιούχες του κοινού. Πράγματα που φυσικά τα θυμάται και η Εντέν Γκολάν, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει και -ουσιαστικά- να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω σε μια μεγάλη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter.

«Anti-Booing» Tech and Calls From Gal Godot: Eden Golan, Israel’s Eurovision Star, Reveals All https://t.co/dSpXfv7UAw

— The Hollywood Reporter (@THR) October 9, 2024