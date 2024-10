Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε σήμερα το πρόστιμο, ύψους 1.080 ευρώ, που επιβλήθηκε σε έναν γυμνιστή, ο οποίος εμφανίστηκε τελείως γυμνός σε αστυνομικό τμήμα και αρνήθηκε να ντυθεί, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών.

Στον άνδρα επιβλήθηκε ποινή «επίπληξης» για «ανυπακοή» αφού στις 20 Αυγούστου 2020 πήγε «εντελώς γυμνός» σε ένα αστυνομικό τμήμα στη Βαλένθια επειδή ήθελε να καταθέσει μια μήνυση, υπενθύμισε το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να ντυθεί, καθώς είχε μαζί του ρούχα, στο σακίδιο που κρατούσε, και «διατάρασσε τη λειτουργία» του τμήματος. Εκείνος όμως «αρνήθηκε ρητά και κατηγορηματικά» με το επιχείρημα ότι έχει το δικαίωμα να είναι γυμνός.

Ο γυμνιστής αμφισβήτησε το πρόστιμο αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του. Οι εντολές των αστυνομικών «ήταν αναγκαίες για τη διαφύλαξη της τάξης και την ειρηνική συνύπαρξη», εξήγησε το Δικαστήριο.

Police ordered him to get dressed since he “was disturbing the normal functioning of the office” but he “clearly and categorically refused”, arguing he had the right to go naked. https://t.co/03z9MC0rYH pic.twitter.com/dSX1xUQqIJ

Στην απόφαση δεν αναφέρεται το όνομα του ενάγοντα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τον Αλεχάντρο Κολομάρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί και άλλες φορές σε πρόστιμο επειδή γδύθηκε δημοσίως.

Top Spanish court ruled that a man has the right to walk around naked in public. Alejandro Colomar, who was previously cited by police for roaming naked in his village, was thwarted when he attempted to attend court only sporting socks and boots. pic.twitter.com/7d69fwIg7j

