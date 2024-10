Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ανακοίνωσε πριν λίγο ότι διασώθηκαν οι 11 τουρίστες και ο ξεναγός που εγκλωβίστηκαν σε παλιό χρυσωρυχείο το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό άλλων 12, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά που βρίσκεται σε βάθος 300 μέτρων, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι τοπικές αρχές.

