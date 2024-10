Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 έχουν εγκλωβιστεί σε παλιό χρυσωρυχείο του Κολοράντο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά που βρίσκεται σε βάθος 300 μέτρων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

On scene at Colorado mine collapse in cripple creek. This is the Mollie Kathleen mine. I’ve done it myself too. They really cram people in the elevator shaft. pic.twitter.com/1pk1wWEyGj

Ο Τζέισον Μάικσελ, ο σερίφης της κομητείας Τέλερ, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους πως υπάρχει ένας νεκρός, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Συμπλήρωσε πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ενδεκα άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη στον ανελκυστήρα ώστε ν’ ανασύρουν 12 εγκλωβισμένους, 11 τουρίστες και έναν ξεναγό.

We have a crew heading to Cripple Creek. Such a terrifying situation.

This video was shared with us via Colorado Fan Club on Facebook. It gives a look from a tour in 2021.

The video shows just how long it takes to travel from the top to the bottom of the mine. @DenverChannel https://t.co/zymChAjp1B pic.twitter.com/vphdq6yudw

