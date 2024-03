Εργαζόμενος σε μεταλλείο χρυσού έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε τμήμα του, άλλος ένας τραυματίστηκε, ενώ 28 βγήκαν σώοι, στην αυστραλιανή πολιτεία Βικτόρια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το X).

#BREAKING : There’s an emergency mission to free two people trapped underground after a gold mine collapse in Ballarat. https://t.co/5zYfOfGqUb @CameronBaud7 #7NEWS pic.twitter.com/qQYKTgtxw3

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν χθες Τετάρτη έπειτα από κατάρρευση μέρους του χρυσωρυχείου Μάουντ Κλίαρ, κοντά στην πόλη Μπέλαρατ (125 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης), διευκρίνισε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

prayers for one of the two dozen miners still stuck in the mine and those rescuers on the…

