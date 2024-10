Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα σε περιοχή της περιφέρειας Μπριάνσκ στη δυτική Ρωσία ύστερα από εκρήξεις, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ συνορεύει με τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και την περιφέρεια Κουρσκ, όπου η Μόσχα πολεμάει για να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις που επιτέθηκαν εκεί τον Αύγουστο.

Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 47 ουκρανικά drones, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ.

«Στη διάρκεια της νύχτας οι απόπειρες του καθεστώτος του Κιέβου να διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά περιοχών στη ρωσική επικράτεια εμποδίστηκαν», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

It was bound to happen and now it did. The 67th GRAU arsenal in Karachev, Bryansk region, in Russia has been struck. Countless of secondary explosions can be heard.

This major Russian ammunition site is only around 120 km (70 miles) from the Ukrainian border. pic.twitter.com/ZSn5WiJms4

