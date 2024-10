Εκαψαν... τα Τίρανα σε διαδήλωση με αίτημα την παραίτηση Ράμα

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ χθες Δευτέρα στα Τίρανα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστηρικτών της αντιπολίτευσης που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 αστυνομικοί και τουλάχιστον τρεις διαδηλωτές, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και εκπρόσωπο της αλβανικής αστυνομίας (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Florion Goga).

Χιλιάδες διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συντηρητικού Δημοκρατικού Κόμματος και συγκεντρώθηκαν στην αλβανική πρωτεύουσα, μεταδίδει το AFP.

Οι πρώτες συγκρούσεις ξέσπασαν όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό έξω από κυβερνητικά κτίρια, κάνοντας χρήση μολότοφ.

Ακολούθως, το πλήθος κατευθύνθηκε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ράμα, όπου άναψαν φωτιά στην εξωτερική πύλη και έκαψαν αφίσα του πρωθυπουργού.

Αλλοι διαδηλωτές προκάλεσαν βανδαλισμούς στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών και σ’ έναν σταθμό λεωφορείων, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων.

The opposition protests in Tirana. molotov is thrown at the headquarters of the Socialist Party and the Ministry of the Interior. pic.twitter.com/uYrbO9K4Nh

