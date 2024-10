Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (7/10) από την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό Φεστιβάλ Νόβα στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Με αφορμή την μαύρη επέτειο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρότεινε να αλλάξει το όνομα των επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα από «Σιδερένια Σπαθιά – Iron Swords» σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Ο Νετανιάχου το πρότεινε αυτό στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αλλά δεν έθεσε το θέμα προς συζήτηση ή ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται πως η ισραηλινή κυβέρνηση ονόμασε «Iron Swords» την εκτεταμένη επιχείρηση στη Λωριδα της Γάζας για την εξολόθρευση της Χαμάς, που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου, μετά την εισβολή της παλαιστινιακής οργάνωσης στο βόρειο Ισραήλ και τις σφαγές εκατοντάδων αμάχων.

Πλέον, με την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων στον Βορρά και με δεδομένη την ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, ο Νετανιάχου ζήτησε την μετονομασία των επιχειρήσεων των IDF.

⚡️#BREAKING

Israeli Media: Netanyahu proposes changing the name of the war from ‘The Iron Swords’ to ‘The War of Resurrection.’#Iran #Israel #Hezbollah #Lebanon #Gaza #Palestine

— Resistance War News (@medymanno) October 7, 2024