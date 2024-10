Ο κλιμακούμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή επισκίασε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Τα ευχολόγια του «Συμφώνου για το Μέλλον» που εγκρίθηκαν μια μέρα νωρίτερα – παρά τις διαφωνίες της Ρωσίας – δεν αρκούν για να κρύψουν τις ανησυχίες που φουντώνουν ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος μιας νέας διεθνούς κλίμακας πολεμικής ανάφλεξης.

Δεν είναι μόνο τα τρία μεγάλα μέτωπα σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Σουδάν, αλλά οι δεκάδες συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη: 56 σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τα Οικονομικά και την Ειρήνη (Institute for Economics and Peace – IEP), πάνω από 110 σύμφωνα με την Ακαδημία της Γενεύης που προσμετράει και άλλες μορφές στρατιωτικής εμπλοκής, όπως η παράνομη κατοχή εδαφών. Σύμφωνα μάλιστα με το ΙEP οι πολεμικές συγκρούσεις που σημειώνονται σήμερα στον πλανήτη είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ο κόσμος μας εκτροχιάζεται, οι ένοπλες συγκρούσεις μαίνονται και πολλαπλασιάζονται (…) και δεν φαίνεται τέλος στον ορίζοντα», παραδέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρεζ, διαπιστώνοντας το προφανές. Η τραγική ειρωνία είναι ότι λίγα 24ωρα πριν το ματοκύλισμα στο Λίβανο, με τους 500 νεκρούς απο ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε μια μόνο ημέρα, ο ΟΗΕ «γιόρτασε» (αν μπορούμε να μιλάμε για γιορτή) την «Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης».

“Our world needs peace.

Peace is the ultimate prize for all humanity.”

On Saturday’s #PeaceDay, @antonioguterres calls for replacing division, disempowerment and despair with justice, equality and hope for all. https://t.co/sUpaRb44vL pic.twitter.com/mM3PUkm0Y6

— United Nations (@UN) September 21, 2024