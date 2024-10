Δεκαεπτά ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν για ταχύτερες επιστροφές μεταναστών

Δεκατέσσερις χώρες της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν, υπέγραψαν έκκληση με την οποία καλούν το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ να προτείνει νέους κανόνες που θα καθιστούν αυστηρότερες τις πολιτικές επιστροφών μεταναστών, ανέφερε το Reuters . Η επιστολή προς την Επιτροπή αναφέρει ότι οι μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ «πρέπει να λογοδοτήσουν», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ώθηση έρχεται εν μέσω μιας (ακρο)δεξιάς και αντιμεταναστευτικής στροφής σε πολλές χώρες της ΕΕ. Το αντιμεταναστευτικό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) της Αυστρίας αναδείχθηκε πρώτο στις δημοσκοπήσεις σε εθνικές εκλογές για πρώτη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ακροδεξιά κόμματα έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο ή έχουν κερδίσει εκλογές στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Ιταλία και στη Γαλλία.

Leaders of right-wing parties from #France, the #Netherlands, #Italy and #Hungary were cheered by the victory of the Freedom Party (FPÖ) in Austria’s national elections. But migration experts fear a ‘race to the bottom’ in asylum policy across the EU.https://t.co/YNnJfM0ZMp

— InfoMigrants (@InfoMigrants) October 1, 2024