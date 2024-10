«So Long, Marianne» – Ο έρωτας του Κοέν και της Μαριάν ζωντανεύει ξανά στην οθόνη

Η οκταμερής, νορβηγικο-καναδική δραματική σειρά αφηγείται την ιστορία του έρωτα του Καναδού τραγουδιστή και ποιητή, Λέοναρντ Κοέν, με τη Μαριάν Ιλέν, η οποία έγινε η μούσα του μετά τη γνωριμία τους τη δεκαετία του 1960.

Χαρακτηρίζεται ως μια οικεία ιστορία δύο, μοναχικών ανθρώπων που ερωτεύονται, σε μια περίοδο της ζωής τους που προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποια είναι η θέση τους στον κόσμο, ενώ ο ένας γίνεται ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Με φόντο την Ελλάδα

Ο Alex Wolff (A Quiet Place: Day One, Oppenheimer) υποδύεται τον Λέοναρντ Κοέν, ενώ η Thea Sofie Loch Næss (The Last Kingdom, Delete Me,) υποδύεται τη Μαριάν. Στο τρέιλερ, ο Λέοναρντ Κοέν βλέπει για πρώτη φορά την Ιλέν, ενώ βρίσκονται και οι δύο στο ελληνικό νησί της Ύδρας, με τις επόμενες σκηνές να δείχνουν πώς άνθισε το αντισυμβατικό τους ειδύλλιο.

Η σειρά, που πουλήθηκε από την Cineflix Rights, έχει κερδίσει έδαφος σε ευρωπαϊκούς και βορειοαμερικανικούς κύκλους, εξασφαλίζοντας αγοραστές όπως η ITVX στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Cosmote στην Ελλάδα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us, Mindhunter), Noah Taylor (Preacher, Peaky Blinders, Game of Thrones) και Peter Stormare (American Gods, Fargo).

Στο επίκεντρο αυτού του απελευθερωτικού ειδυλλίου βρισκόταν μια όμορφη γυναίκα 13 χρόνια μεγαλύτερή του, μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού

Δείτε το τρέιλερ του «So Long, Marianne»

Χάος και έρωτας

Ήταν ένα μεγάλο και χαοτικό ειδύλλιο, προϊόν της συγκεκριμένης εποχής (δεκαετία του 1960) και του συγκεκριμένου τόπου -το ελληνικό νησί της Ύδρας- στον οποίο συναντήθηκαν. Η κληρονομιά της σχέσης τους ήταν ένας κατάλογος κλασικών τραγουδιών – So Long Marianne, Hey, That’s No Way to Say Goodbye, Bird on the Wire – μια μεγάλη στενοχώρια, αλλά και μια διαρκή αίσθηση της δημιουργικής δύναμης του έρωτα.

Στο επίκεντρο αυτού του απελευθερωτικού ειδυλλίου βρισκόταν μια όμορφη γυναίκα 13 χρόνια μεγαλύτερή του, μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού. Η Μαριάν Ιλέν είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ύδρα στις αρχές του 1958, όταν οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πρωτόγονες και οι ομογενείς καλλιτέχνες ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ήταν μαζί με έναν νεαρό, πρωτοποριακό Νορβηγό συγγραφέα, τον Άξελ Γένσεν. Το ζευγάρι είχε μια θυελλώδη σχέση, με τον συγγραφέα να είναι αποφασισμένος να απορρίψει τις αστικές συμβάσεις με τρόπους που συνέπιπταν βολικά με το ενδιαφέρον του για άλλες γυναίκες. Μετά από έναν μακρύ χωρισμό, ο Γένσεν και η Ιλέν τα ξαναβρήκαν, παντρεύτηκαν και απέκτησαν ένα παιδί, τον Άξελ Τζούνιορ, μόνο που ο Γένσεν γνώρισε μια άλλη γυναίκα και έφυγε λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού. Η Ιλέν αισθάνθηκε χαμένη και εγκαταλελειμμένη, αλλά απρόθυμη να επιστρέψει στο σπίτι.

«Το βράδυ έπαιζε την κιθάρα του και τραγουδούσε νανουρίσματα στο αγοράκι της Ιλέν»

«Ήταν σαν όλοι να ήταν νέοι και όμορφοι και γεμάτοι ταλέντο»

Εκείνη την εποχή, την άνοιξη του 1960, ένας όμορφος, ιπποτικά ευγενικός Καναδός ποιητής εντάχθηκε στην αναπτυσσόμενη καλλιτεχνική κοινότητα της Ύδρας. Είχε φύγει από το γκρίζο και υγρό Λονδίνο για να δουλέψει πάνω στο πρώτο του μυθιστόρημα.

Όπως θυμήθηκε αργότερα ο Λέοναρντ Κοέν: «Ήταν σαν όλοι να ήταν νέοι και όμορφοι και γεμάτοι ταλέντο – καλυμμένοι με ένα είδος χρυσόσκονης. Όλοι είχαν ξεχωριστές και μοναδικές ιδιότητες. Αυτό είναι, φυσικά, το αίσθημα της νεότητας, αλλά στο λαμπρό περιβάλλον της Ύδρας, όλες αυτές οι ιδιότητες μεγεθύνονταν».

Ο Λέοναρντ Κοέν και η Μαριάν δεν άργησαν να αρχίσουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον, αρχικά ως φίλοι και στη συνέχεια ερωτικά. Αυτή η νηπιακή ηλικία της σχέσης τους ήταν ευτυχισμένα ανεπηρέαστη από τον εξωτερικό κόσμο. Ο Κοέν ήταν πειθαρχημένος στη δουλειά του. Ξυπνούσε νωρίς, καθόταν στη βεράντα στον ήλιο και έγραφε με θρησκευτική ευλάβεια τρεις σελίδες την ημέρα σε μια παλιά γραφομηχανή. Το βράδυ έπαιζε την κιθάρα του και τραγουδούσε νανουρίσματα στο αγοράκι της Ιλέν. Εκείνη την εποχή δεν είχε σκεφτεί να γίνει μουσικός.

Η συνέχεια –η οποία είναι πάνω-κάτω γνωστή-, επί της οθόνης.

*Αρχική Photo: Cineflix