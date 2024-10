Αλ Πατσίνο: «Πέρασα δύσκολα με τον κορονοϊό, δεν είχα σφυγμό, κόντεψα να πεθάνω»

Ο Αλ Πατσίνο σε συνέντευξή του στο περιοδικό New York Times εξομολογήθηκε λεπτομέρειες για τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Συγκεκριμένα, ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλίγο να πεθάνει στο σπίτι του ενώ νοσούσε με Covid-19.

«Καθόμουν εκεί στο σπίτι μου και είχα «φύγει», δεν είχα σφυγμό», είπε ο 84χρονος Αλ Πατσίνο.

«Σε λίγα λεπτά ήταν εκεί, το ασθενοφόρο μπροστά από το σπίτι μου. Ήρθαν περίπου έξι διασώστες στο σαλόνι, και υπήρχαν δύο γιατροί, και φορούσαν αυτά τα ρούχα που έμοιαζαν σαν να ήταν από το διάστημα ή κάτι τέτοιο».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Αλ Πατσίνο, πρόσθεσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του αλλά πρώτα είχε πει σε ανθρώπους γύρω του πως αισθανόταν «ασυνήθιστα άσχημα» καθώς πάλευε με τα συμπτώματά του Covid. Είχε πυρετό και αφυδάτωση. Δεν αποκάλυψε ωστόσο πότε συνέβη το τρομακτικό αυτό περιστατικό.

