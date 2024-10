Με Ράιτ και Λεσόρ το Top 10 της 1ης αγωνιστικής στην Euroleague (vid)

Η 1η αγωνιστική της Euroleague είναι πια παρελθόν και το πρώτο Top 10 της σεζόν είναι γεγονός και μάλιστα με διπλή ελληνική εκπροσώπηση.

Το βίντεο με τις κορυφαίες φάσεις της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει καρφώματα, τάπες και σουτ από το κέντρο και είναι γενικά πολύ εντυπωσιακό.

Ο Ματίας Λεσορ (στο Νο9) και ο Μόουζες Ράιτ (στο Νο6) συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες φάσεις, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν να βρίσκεται στο Νο1.

Round 1 is in the books, we look at the Top 10 best plays of the round 🔥💯

‘Top Plays of the Round’ I @turkishairlines pic.twitter.com/RO4baZfqmN

