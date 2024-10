Δεκάδες οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή ότι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη χώρα τις προηγούμενες 24 ώρες (στη φωτογραφία του Reuters/Louisa Gouliamaki, επάνω, ισοπεδωμένα κτίρια από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Massive Craters seen all across the Site of tonight’s Israeli Strikes against Southern Beirut, which seem to suggest that an Underground Complex or Bunker was indeed Targeted. pic.twitter.com/AVTfodhXCb

«Σε 24 ώρες, οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού εχθρού» σκότωσαν «37 ανθρώπους» και είχαν επίσης αποτέλεσμα να «τραυματιστούν (άλλοι) 151», τόνισε το υπουργείο Υγείας στον ημερήσιο απολογισμό του, έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον ασταμάτητων αεροπορικών βομβαρδισμών των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Αργά το βράδυ χθες Πέμπτη, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν 11 αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολάχ, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο λιβανικό σιιτικό κίνημα, ενώ ανταποκριτές του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Israel is unleashing its most MASSIVE, most VIOLENT bombardment on Beirut yet.

Every night now, Israel terrorizes Lebanon and massacres our people. pic.twitter.com/b6Tvua7v5Q

