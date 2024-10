Λίβανος, η νέα καταστροφή

Πριν καν ο Λίβανος πληγεί από τα «Βέλη του Βορρά», όπως ονομάζει το Ισραήλ τη νέα -τέταρτη από το 1978- εισβολή στο νότο της γειτονικής αραβικής χώρας, με στόχο τη Χεζμπολάχ, η κατάσταση στην πάλαι ποτέ αποκαλούμενη «Ελβετία της Μέσης Ανατολής» ήταν ήδη τραγική, με φόντο μια χρόνια πολυκρίση.

Έχοντας βιώσει έναν 15ετή εμφύλιο (1975-1990), μια σχεδόν επάλληλη 18ετή ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου (1982-2000) και τον καταστροφικό πόλεμο των 33 ημερών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το 2006, ο τρίτος που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στα εδάφη της βρήκε τη χώρα «γονατισμένη».

Από το 2019 ο Λίβανος βυθίζεται σε μια σπειροειδή οικονομική κρίση, που έχει έκτοτε εξελιχθεί επίσης σε ενεργειακή, κοινωνική, πολιτική και θεσμική, εν μέσω ενδημικής διαφθοράς και της «μέγγενης» του ΔΝΤ.

Μετά δε τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, προ τετραετίας, έχει υπηρεσιακές κυβερνήσεις με περιορισμένες εξουσίες.

Από τα τέλη του 2022 δεν έχει καν πρόεδρο, απόρροια του κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού και του διαμοιρασμού της εξουσίας βάσει του εθνικού θρησκευτικού «μωσαϊκού».

Είναι σε αυτό το σκηνικό -με τα κρατικά ταμεία άδεια και διαλυμένες τις δημόσιες υπηρεσίες- που ο Λίβανος καλείται τώρα να διαχειριστεί μια διογκούμενη ανθρωπιστική κρίση, την οποία πυροδοτεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ: υποστηριζόμενης από το Ιράν παραστρατιωτικής οργάνωσης και ισχυρής πολιτικής δύναμης στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 90% εξ αυτών εξωθήθηκε σε ξεριζωμό μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω των εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο -από τον νότο έως τη Βηρυτό.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων εν τω μεταξύ διαρκώς αυξάνεται, καθώς ο ισραηλινός στρατός εκδίδει συνεχώς εντολές εκκένωσης, κυρίως στον νότιο Λίβανο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο βόρειο Ισραήλ, περίπου 68.000 άνθρωποι έχουν επίσης αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εν μέσω συνεχών επιθέσεων με ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ.

Όμως σε σχέση με το ένα και πλέον εκατομμύριο εκτοπισμένους του Λιβάνου, πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο.

Στο Ισραήλ, το κράτος παρέχει στους εκτοπισμένους του δωρεάν στέγη σε ξενοδοχεία και σε προσωρινά καταλύματα, συν μηνιαίο επίδομα.

Ο χρεοκοπημένος Λίβανος δεν έχει ούτε τους πόρους, ούτε τα μέσα για να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι απόγνωσης.

«Ο εκτοπισμός ξεπερνά πλέον εκείνον κατά τον πόλεμο του 2006», αναφέρει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Εκατοντάδες σχολεία και άλλοι δημόσιοι χώροι έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους χώρους στέγασης, όμως η χωρητικότητά τους δεν αρκεί για όλο αυτόν τον κόσμο.

Άνθρωποι έχουν στήσει αυτοσχέδιους καταυλισμούς παντού -από παραλίες, μέχρι υπαίθρια γκαράζ- με μόνο σύμμαχο ακόμη τον καιρό.

Τα κενά σε καταφύγια και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας πασχίζουν να καλύψουν υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA.

Της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, που το Ισραήλ στοχοποιεί ως «τρομοκρατική».

Για την κάλυψη των ραγδαία κλιμακούμενων ανθρωπιστικών αναγκών στη χώρα, ο Λίβανος και ο ΟΗΕ απευθύνουν τώρα έκκληση για επείγουσα οικονομική στήριξη ύψους 426 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χωρίς επαρκείς πόρους, ο πληθυσμός κινδυνεύει να μείνει χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονται επειγόντως, προειδοποιεί ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ στον Λίβανο, Ιμράν Ρίζα.

Αλλά καμία ποσότητα βοήθειας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως αυτή την κρίση εάν οι άμαχοι συνεχίσουν να γίνονται στόχος, υπογράμμισε, καλώντας όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Τούτων λεχθέντων, στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία η προσφυγική ροή έχει πια αντιστραφεί.

Περισσότεροι από 300.000 εκτοπισμένοι έχουν ήδη περάσει στα συριακά εδάφη, μεταξύ αυτών και αρκετοί Σύροι πρόσφυγες.

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.

UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 30, 2024