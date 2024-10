Μητέρα-ηρωίδα θυσιάστηκε για να σώσει το 9 μηνών παιδί της στην επίθεση ενόπλων στο Τελ Αβίβ

Μία μητέρα-ηρωίδα ήταν μεταξύ των ανθρώπων που έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς ένοπλων Παλαιστίνιων σε στάση του τραμ στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, όταν εξαπέλυσαν επίθεση αδιακρίτως χθες Τρίτη (01/10) σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και αφήνοντας δέκα τραυματίες.

Πρόκειται για την 33χρονη Inbar Segev-Vigder, η οποία θυσιάστηκε για να προστατεύσει το εννέα μηνών παιδί της, μπαίνοντας μπροστά στους ένοπλους άνδρες για να δεχθεί εκείνη τις σφαίρες.

Όπως δήλωσαν σήμερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η 33χρονη πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ προστάτευε το παιδί της.

«Ένα από τα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ, η Inbar Segev-Vigder, δολοφονήθηκε ενώ προστάτευε τον 9 μηνών γιο της Ari. Του έσωσε τη ζωή. Δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο σπαραγμός. Ας είναι ευλογία η μνήμη των θυμάτων», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στο Χ για το τραγικό συμβάν που στέρησε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 26χρονος Έλληνας, κάτοικος Ιερουσαλήμ, Ίωνας Καρούσης.

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.

She saved his life.

There are no words. Only heartbreak 💔 .

May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7

— Israel ישראל (@Israel) October 2, 2024