Ιράν: Η δράση μας κατά του Ισραήλ «ολοκληρώθηκε» εκτός εάν...

Το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ισραήλ και η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα, εκτός εάν «το ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει» να προβεί σε ενέργειες που θ’ απαιτήσουν «περαιτέρω ανταπόδοση», ανέφερε σήμερα Τετάρτη ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μέσω X (φωτογραφία αρχείου, επάνω, Reuters/David Dee Delgado).

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.

We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 1, 2024