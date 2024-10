Διαψεύδει η Χεζμπολάχ: «Ισραηλινοί στρατιώτες δεν έχουν μπει στον Λίβανο - Είμαστε σε ετοιμότητα»

Η Χεζμπολάχ διαψεύδει με ανακοίνωσή της ότι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν εισέλθει στον Λίβανο.

Η οργάνωση του Λιβάνου ανακοίνωσε επίσης ότι δεν έχουν σημειωθεί άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών της και των ισραηλινών δυνάμεων, αλλά επανέλαβε ότι είναι σε ετοιμότητα για ευθεία αντιπαράθεση.

Το πρωί της Τρίτης, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε μία ομάδα στρατιωτών στο βόρειο Ισραήλ ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε ρουκέτες προς το αρχηγείο της Μοσάντ στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Η πυραυλική επίθεση έγινε στη μνήμη του Χασάν Νασράλα, ανέφερε η οργάνωση. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει 30 ρουκέτες.

Την ίδια στιγμή ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για 30 χωριά στον νότιο Λίβανο λέγοντας στους πολίτες να μετακινηθούν στον βορά, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα.

Οι εντολές εκκένωσης είναι μία πάγια τακτική του στρατού του Ισραήλ που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον στη Λωρίδα της Γάζας,

Αυτό που συνήθως ακολουθεί είναι σφοδρές επιθέσεις.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επίθεσή του στον Λίβανο, η οποίο σύμφωνα με τον στρατό θα είναι περιορισμένης κλίμακας, αλλά έχει κλιμακώσει και τις αεροπορικές επιδρομές του.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν για το σχέδιο χερσαίας εισβολής στον Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας.

«Συμφωνήσαμε για τη σημασία της διάλυσης των υποδομών επίθεσης κατά μήκος των βόρειων συνόρων για την αποτροπή επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών πολιτών.

Ενημέρωσα τον υπουργό για τις τοπικές και στοχευμένες επιδρομές κατά στόχων της Χεζμπολάχ», ανέφερε ο Γκάλαντ σε ανάρτηση στο X.

«Συζητήσαμε επίσης τις συνεχιζόμενες απειλές που θέτει το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του στο Ιράκ, την Υεμένη και τη Συρία.

Τονίσαμε τη σημασία της στάσης των δυνάμεων των ΗΠΑ και της διαλειτουργικότητας των αμυντικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Spoke overnight with U.S. @SecDef about developments in the northern arena and the measures required to ensure the safe return of Israel’s northern communities to their homes. We agreed on the importance of dismantling attack infrastructure along the northern border to prevent…

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 1, 2024