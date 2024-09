Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, την Κυριακή, εξαπλώθηκε γρήγορα, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζοπυρώσεις χωρίς να υπάρχει ενιαίο μέτωπο φωτιάς αλλά με πολλές ενεργές εστίες.

Λίγο πριν τις 15:30, τη Δευτέρα, σήμανε εκ νέου συναγερμός στους κατοίκους, καθώς εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των περιοχών Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη και Άνω Καλλιθέα καλούνται να απομακρυνθούν προς Σοφιανά – Ρέθι.

Νωρίτερα, μήνυμα 112 εστάλη και για τις περιοχές Χελυδόρεο και Ζάχολη ώστε να απομακρυνθούν μέσω Επαρχιακής Οδού Καρυάς – Τρικάλων Κορινθίας.

#EMSR767

On 29 September, a #wildfire 🔥 was reported near the Rozena village, northeast of #Corinth in #Greece 🇬🇷

Our #MappingTeam has already delivered its First Estimate Product, and a Delineation Product is planned for today

More updates at👇https://t.co/UZdsqjmlmp pic.twitter.com/JoBBOYEBcY

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 30, 2024