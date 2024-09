Το «σκληρό μέταλλο» της φετινής Άρσεναλ

Είναι ασφαλώς πολύ νωρίς ακόμα για να ισχυριστεί κάποιος ότι «βλέπει» ομάδα ικανή να πάρει τα πρωτεία από την Μάντσεστερ Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ωστόσο υπάρχουν κάποια «σημάδια» που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα κι έχουν απ’ τη μια πλευρά να κάνουν με την ίδια την πρωταθλήτρια Αγγλίας κι απ’ την άλλη αφορούν την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Λονδίνου πάλεψε την περσινή σεζόν μέχρι το τέλος αλλά δεν κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα. Η Σίτι κατέκτησε ξανά τον τίτλο αλλά είναι προφανές πως τα… μηνύματα είχαν σταλεί από τους «κανονιέρηδες».

Μηνύματα που είχαν να κάνουν με την δίψα και την αποφασιστικότητα των πρωτευουσιάνων να πάρουν το πρωτάθλημα κι αυτά τα δύο στοιχεία αν μη τι άλλο είναι εύκολα διακριτά στην φετινή Άρσεναλ.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Μίκελ Αρτέτα έχει δουλέψει πολύ με την ομάδα του, εστιάζοντας μάλιστα και στον χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι παίκτες μιας επίδοξης πρωταθλήτριας.

Στο «μέταλλο» που πρέπει να επιδείξει μια ομάδα για να πάρει την κούπα, ειδικά στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Και αναμφίβολα η φετινή Άρσεναλ δείχνει ότι έχει το «σκληρό μέταλλο» που χρειάζεται για να πετύχει τον στόχο της, κατακτώντας την κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

With us until the very end – thank you for the top support, Gooners ❤️

Bring the energy again on Tuesday ⚡️ pic.twitter.com/NDWv13GjrM

— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2024