Διπλωμάτες αποχωρούν μαζικά την ώρα που ο Νετανιάχου ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ

Πριν ανέβει στο βήμα του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διπλωματικοί αντιπρόσωποι αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.

Η στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

As Israeli PM Benjamin Netanyahu came to address the 79th session of the UN General Assembly, many delegations walked out in protest. pic.twitter.com/xZ2R99ND7P

RIGHT NOW ⚡️ most countries walk out of Netanyahu’s speech at the UN, leaving him to talk at an empty hall.

Compare this to the subservient congress! pic.twitter.com/z9NM6hvEnX

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) September 27, 2024