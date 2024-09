Ο Έρικ Άνταμς, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του παρά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν —κατόπιν ομοσπονδιακής έρευνας— για διαφθορά.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσει ο 64χρονος Άνταμς, αλλά οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να εκθέσουν τις λεπτομέρειες των κατηγοριών σήμερα, Πέμπτη, ανέφεραν οι New York Times.

Μόλις δημοσιοποιηθεί το αναφερόμενο κατηγορητήριο, το οποίο αναφέρθηκε ξεχωριστά από το Associated Press και το CBS, θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης που θα κατηγορηθεί ποινικά.

Αφού έγινε γνωστή η είδηση, ο Άνταμς κυκλοφόρησε σε ένα βίντεο δήλωση που άφηνε να εννοηθεί ότι δεν είχε ενημερωθεί για το κατηγορητήριο.

«Πάντα ήξερα ότι αν υπερασπιζόμουν τη θέση μου για τους πολίτες της Νέας Υόρκης θα γινόμουν στόχος – και στόχος έγινα», δήλωσε ο Άνταμς. «Αν μου απαγγελθούν κατηγορίες, είμαι αθώος και θα το παλέψω με κάθε ίχνος της δύναμης και του πνεύματός μου».

Στην ομιλία που καταγράφηκε στην επίσημη κατοικία του, ο Άνταμς αναγνώρισε ότι ορισμένοι Νεοϋορκέζοι θα αμφισβητούσαν την ικανότητά του να διαχειρίζεται την πόλη ενώ ο ίδιος μάχεται τις κατηγορίες, αλλά ορκίστηκε να παραμείνει στο αξίωμα.

«Αντιμετωπίζω αυτά τα ψέματα εδώ και μήνες… ωστόσο η πόλη συνεχίζει να βελτιώνεται», είπε ο Άνταμς. «Με εκλέξατε για να ηγηθώ αυτής της πόλης και θα την ηγηθώ».

Ο Avi Small, εκπρόσωπος της κυβερνήτριας Kathy Hochul, η οποία έχει την εξουσία να απομακρύνει τον Άνταμς από το αξίωμά του, δήλωσε στους Times ότι η Hochul ήταν ενήμερη και θα παρακολουθούσε την κατάσταση. «Θα ήταν πρόωρο να σχολιάσουμε περαιτέρω μέχρι να επιβεβαιωθεί το θέμα από τις αστυνομικές αρχές», δήλωσε ο Small.

