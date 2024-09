Η μεγάλη διαφορά θα είναι στην φανέλα…

Ο Ολυμπιακός μπαίνει αύριο σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θ’ αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Λιόν, στο πρώτο τους παιχνίδι για το Γιουρόπα Λιγκ της σεζόν 2024-2025.

Κι εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένα ξεχωριστό, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για την ομάδα του λιμανιού κι αυτό όχι γιατί είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της φετινής σεζόν.

Είναι ξεχωριστό παιχνίδι γιατί πολύ απλά είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μετά τον ιστορικό τελικό του Conference League στις 29 του περασμένου Μάη, όταν οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 την Φιορεντίνα και κατέκτησαν το τρόπαιο.

Η διαφορά λοιπόν με όλα τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του λιμανιού είναι μεγάλη ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε είναι τεράστια.

Κι αυτή η διαφορά φαίνεται στο μανίκι της φανέλας του Ολυμπιακού, εκεί όπου θ’ αναγράφεται ότι η ομάδα του λιμανιού είναι κάτοχος του Europa League Conference 2023-2024.

This season in all the 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 matches, we will be proudly wearing the 2024 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 WINNERS patch on our legendary anniversary jersey, celebrating 𝟭𝟬𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦! 🔴⚪️🏆… pic.twitter.com/QemN0x1CSf

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 18, 2024