Ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια στην Ουκρανία στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων τεσσάρων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Εξάλλου η Ρωσία πραγματοποίησε επίσης στη διάρκεια της νύκτας επίθεση στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακή υποδομή με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 20 οικισμούς, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές αρχές.

Από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες στην περιοχή χωρίς να προκληθούν θύματα, ανέφερε σε δήλωσή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης της Πολτάβα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 81 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Ουκρανίας.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε, μέσω του Telegram, πως κατέρριψε 66 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πως έχασε τα ίχνη άλλων 13 σε ουκρανικές περιφέρειες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως ρωσικές αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τις περιφέρειες του Μπελγκορόντ και του Κουρσκ, ενώ ένα καταρρίφθηκε πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, μετέδωσε το TASS.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να επιτίθενται στην πόλη Βούχλενταρ στην ανατολική Ουκρανία, ένα προπύργιο που αντιστεκόταν στη ρωσική επίθεση από την αρχή του πολέμου το 2022, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερς που ασχολούνται με τον πόλεμο και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ρωσικές μονάδες εισήλθαν στη Βούχλενταρ – η έφοδος στην πόλη ξεκίνησε», σύμφωνα με τον Γιούρι Ποντολιάκα, ουκρανικής καταγωγής φιλορώσο μπλόγκερ που ασχολείται με τον πόλεμο. Πολλοί φιλορώσοι μπλόγκερ που γράφουν για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πόλη στην περιοχή του Ντονέτσκ, που κάποιοι χαρακτηρίζουν οχυρό λόγω της αντίστασής της στη ρωσική επίθεση, περικυκλώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι διεξάγονται μάχες στα ανατολικά του οικισμού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνουν μια πόλη να δέχεται σφοδρά πυρά από δυνάμεις του πυροβολικού.

⚡This is what 🇺🇦Vuhledar looked like this morning. The Russians are destroying the city pic.twitter.com/SGAXeKnqpC

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 24, 2024