Στιγμές τρόμου έζησε ένας ντόπιος ψαράς με καγιάκ στην Ισπανία, όταν είδε ένα καρχαρία να τον περιτριγυρίζει. Αυτό συνέβη την ώρα που ο ίδιος απολάμβανε μία μέρα στη θάλασσα στο τουριστικό θέρετρο Λα Πάλμα των Καναρίων Νήσων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, ο καρχαρίας ταυτοποιήθηκε ως σφυροκέφαλος – ακριβώς ο ίδιος τύπος που οι ειδικοί πιστεύουν ότι σκότωσε μια τουρίστρια αφού της δάγκωσε το πόδι, ενώ έπλεε με βρετανικό σκάφος στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων την περασμένη εβδομάδα.

Τα πλάνα δείχνουν τον καρχαρία να κάνει αρχικά κύκλους γύρω από το καγιάκ, ενώ ο άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να αναπνέει βαριά – πιθανότατα από απόλυτο πανικό. Σύντομα παίρνει το κουπί του και το κουνάει προς το πλάσμα σε μια προσπάθεια να κάνει το θηρίο να γυρίσει πίσω.

Στη συνέχεια, σε μια πιο απελπισμένη έκκληση προς τον καρχαρία να τον αφήσει ήσυχο, ο καγιάκερ σπρώχνει και χτυπάει το θηρίο με το κουπί του, καθώς το πλάσμα πλησιάζει όλο και περισσότερο. Ο σφυροκέφαλος όντως γυρίζει πίσω – αλλά στη συνέχεια συνεχίζει να κάνει τον κύκλο του και να επιστρέφει.

Ο άνδρας αρχίζει να ανησυχεί ότι ο καρχαρίας προσπαθεί να ανατρέψει το καγιάκ του και να τον ρίξει στη θάλασσα. Στο βίντεο ακούγεται να προειδοποιεί τον καρχαρία: «B*****d, φύγε μακριά». Αλλά μετά από ένα ακόμη χτύπημα, το τρομακτικό πλάσμα ευτυχώς εξαφανίζεται.

