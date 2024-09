Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο. Ο στρατός ανέφερε ότι έχει πλήξει 300 στόχους της Χεζμπολάχ από σήμερα το πρωί. Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αεροπορικές επιδρομές σε πολλές τοποθεσίες, με τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Τουλάχιστον ένα άτομο είναι γνωστό ότι έχει σκοτωθεί.

Σύμφωνα με τον Guardian, η επίθεση είχε προαναγγελθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον στρατό του Ισραήλ να ανακοινώνει ότι σχεδίαζε να εντείνει τις επιχειρήσεις. Μια δήλωση του εκπροσώπου των IDF στην αραβική γλώσσα είχε καλέσει τους κατοίκους του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν από το κύμα των επιδρομών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν 60.000 αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα σε κατοίκους του Λιβάνου, λέγοντάς τους να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Μη επαληθευμένα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πολλαπλές μεγάλες εκρήξεις και χαοτικές σκηνές. Αραβικές ειδησεογραφικές πηγές περιέγραψαν το Ισραήλ να «βομβαρδίζει με χαλί» περιοχές του Λιβάνου σε μια «αδυσώπητη» σειρά επιθέσεων.

Παράλληλα με την ενημέρωση, οι IDF δημοσίευσαν μια εικόνα του αρχηγού του επιτελείου τους να εγκρίνει το κύμα των αεροπορικών επιδρομών από την υπόγεια αίθουσα διοίκησης του στρατού στο Τελ Αβίβ.

«Εμβαθύνουμε τις επιθέσεις μας στον Λίβανο, οι ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του τη Δευτέρα. «Αυτές είναι ημέρες κατά τις οποίες το ισραηλινό κοινό θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία».

Το Reuters αναφέρει ότι η ειρηνευτική δύναμη Unifil στο νότιο Λίβανο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι «είδε μια εντατικοποίηση των βομβαρδισμών σε όλη την περιοχή των επιχειρήσεων, κοντά στη Γαλάζια Γραμμή», αναφερόμενη στη γραμμή που χωρίζει τις δύο χώρες.

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024