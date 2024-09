Μία επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, με τις αρχές να προχωρούν στην «προσωρινή» εκκένωση περισσότερων από χίλιους κατοίκους, ακόμα κι αν δεν έχει ανακοινωθεί, προς το παρόν, κανένας τραυματισμός, έγινε σήμερα γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη.

Πλήγματα με drones διεξήχθησαν επίσης στην περιφέρεια Τβερ, βορειότερα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού.

Το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων προς το παρόν.

It is reported that ammunition from #North_Korea was stored there. pic.twitter.com/iMnAglEdlB

#Russian Telegram channels report a drone attack on a #Russian ammunitions warehouse in the #Tikhorets district, #Krasnodar region of #Russia .

View on burning 🇷🇺 arsenal near Tikhoretsk/ #Krasnodar region after 🇺🇦 drone strikes pic.twitter.com/WMn7fTqesZ

The Wagner PMC base is on fire in #Molkino, #Krasnodar

According to local media, administrative buildings are burning in the village where the Wagner base was located for almost ten years.https://t.co/z2tTKSlvPA pic.twitter.com/Ezq0Km9VzG

— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 21, 2024