Εθελοντές και προσωπικό της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εργάζονταν στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη για να οχυρώσουν την πολωνική πόλη Βρότσλαβ απέναντι στα νερά από τις πλημμύρες που πλησιάζουν ενώ η Ουγγαρία άνοιξε ένα φράγμα, την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας προειδοποιεί ότι πλησιάζει μια «κρίσιμη περίοδος».

Οι χειρότερες πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες άφησαν πίσω τους ίχνη καταστροφής από τη Ρουμανία ως την Πολωνία απλώνοντας λάσπη και συντρίμμια στις πόλεις, γκρεμίζοντας γέφυρες, βυθίζοντας αυτοκίνητα και αφήνοντας τις αρχές και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών αντιμέτωπους με τεράστιους λογαριασμούς από τις καταστροφές το ύψος των οποίων ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πολλά συνέβησαν απόψε το βράδυ. Θα χρειαστούμε επειγόντως πληροφορίες… από τις περιοχές εκείνες που πλημμύρισαν», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε έκτακτη σύσκεψη στην Βρότσλαβ.

Πόλεις που βρίσκονται νοτίως του Βρότσλαβ, όπως η Λέβιν Μπρέσκι, έχουν ήδη υποστεί τις σοβαρές συνέπειες από τις πλημμύρες, με τους κατοίκους τους να είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στους δρόμους με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους ή να αναζητούν καταφύγιο στις σκεπές κτιρίων.

Στην Ουγγαρία οι αρχές άνοιξαν ένα φράγμα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για να διοχετεύεται το νερό από τον ποταμό Λάιτα προς έναν ταμιευτήρα για έκτακτες ανάγκες σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν την πόλη Μοσονμαγιαροβάρ.

Το νερό διοχετεύτηκε σε αγροτικές εκτάσεις.

Στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, η στάθμη του Δούναβη αναμένεται να φθάσει λίγο πάνω από τα 8,5 μέτρα την Παρασκευή ή το Σάββατο.

«Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες η κατάσταση είναι κρίσιμη σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στην πλατφόρμα Χ αργά χθες το βράδυ.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η κρίσιμη περίοδος για την Ουγγαρία θα ξεκινήσει αύριο (Τετάρτη) επομένως η προστασία από τις πλημμύρες εντείνεται», έγραψε χθες ο Ορμπάν.

Due to heavy rains and #floods, the situation is critical all across Central Europe. According to the latest forecasts, the crucial period for #Hungary will begin tomorrow, so flood protection is going full steam ahead. We will do it! pic.twitter.com/F1JiWwP1fr

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 17, 2024