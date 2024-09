Aποσύρθηκε από τη δημοσιογραφία o Βοϊναρόφσκι (pic)

Ύστερα από 30 χρόνια που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι έριξε την τελευταία του «Woj Bomb» ανακοινώνοντας πως αποσύρεται από τον χώρο τον media.

Ο πασίγνωστος δημοσιογράφος που ειδικευόταν στο μπάσκετ και ήταν ο κορυφαίος insider του ΝΒΑ με ένα σχετικό του μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αποχαιρέτησε τους αναγνώστες και τους ακολούθους του.

Τα τελευταία επτά χρόνια ο Βοϊναρόφσκι εργαζόταν σε ένα από τα κορυφαία δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες το ESPN, αφήνοντας πλέον ένα μεγάλο κενό στον χώρο του ΝΒΑ και ειδικότερα της δημοσιογραφίας.

Φυσικά ο «Βόι» δεν θα μείνει μακριά από το αγαπημένο του μπάσκετ αφού όπως έγινε γνωστό θα αναλάβει χρέη General Manager στο Πανεπιστήμιο του St. Bonaventure.

ESPN senior NBA insider Adrian Wojnarowski has agreed to become the general manager of the men’s basketball program at St. Bonaventure, he told ESPN. The role includes Name Image and Likeness allocation, recruiting and supporting successful Bonnies coach Mark Schmidt. pic.twitter.com/xnv4PPTE3U

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 18, 2024