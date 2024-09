Δεν θα είναι συγκλονιστική η μείωση των επιτοκίων από την Fed, είτε πρόκειται για 25 είτε για 50 μονάδες βάσης, εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντίμον.

«Πρέπει να το κάνουν» είπε μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο «Financial Markets Quality» του Georgetown Psaros Center for Financial Markets and Policy,. Αλλά «είναι δευτερεύον πράγμα όταν η Fed αυξάνει τα επιτόκια και μειώνει τα επιτόκια, διότι από κάτω υπάρχει η πραγματική οικονομία».

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια σήμερα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια. Ενόψει της απόφασης, οι traders ομολόγων έχουν διχαστεί σχετικά με το αν η Fed θα μειώσει κατά ένα τέταρτο ή μισή μονάδα, καθώς η κεντρική τράπεζα συνεχίζει να επιδιώκει μια ήπια προσγείωση της αμερικανικής οικονομίας.

Η ανησυχία του Ντίμον για τις γεωπολιτικές αναταράξεις

Τόνισε και πάλι ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα – συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα – αποτελούν την κύρια ανησυχία του. «Αυτό επισκιάζει κάθε άλλο που είχα από τότε που εργάζομαι», είπε.

«Οι άνθρωποι εστιάζουν υπερβολικά στο «θα έχουμε μια ήπια προσγείωση, μια σκληρή προσγείωση;» είπε χαρακτηριστικά. «Ειλικρινά, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει τόση σημασία».

Ο ισχυρός άντρας της Wall Street τον περασμένο μήνα είχε ξανασχολιάσει την απόφαση της Fed λέγοντας ότι «δεν πιστεύει ότι έχει τόση σημασία όσο νομίζουν οι άλλοι», επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις. Προειδοποιεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ότι ο πληθωρισμός μπορεί να είναι πιο επίμονοες από ό,τι αναμένουν οι επενδυτές και έγραψε στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους τον Απρίλιο ότι η εταιρεία του είναι προετοιμασμένη για για επιτόκια που κυμαίνονται από 2% έως και πάνω από 8%.

Πηγή: ΟΤ