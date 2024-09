Κάπου 36,25 εκατομμύρια πολίτες της Ιαπωνίας είναι 65 ετών και άνω το 2024, αντιπροσωπεύουν το 29,3% του πληθυσμού, επίπεδο που αποτελεί νέο ρεκόρ, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών.

Με αυτό το ποσοστό, η Ιαπωνία κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα (25,3%), το Πουέρτο Ρίκο (24,7%) και την Ιταλία (24,6%), σημείωσε το υπουργείο χθες.

Δείτε σχετική ανάρτηση των Japan Times για τη γήρανση του ιαπωνικού πληθυσμού:

The population of people aged 65 and over in Japan was estimated at 36.25 million as of Sunday, up by 20,000 from a year earlier and hitting a record high. https://t.co/NF7PPtbWn7

— The Japan Times (@japantimes) September 16, 2024