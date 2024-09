Ραλφ Σουμάχερ: Ο νέος του σύντροφος σπάει τη σιωπή του και απαντάει στην πρώην γυναίκα του

Έως τον περασμένο Ιούλιο όταν ξεκινούσε να ακούγεται στον Τύπο το επίθετο «Σουμάχερ» όλοι ξέραμε ότι αφορούσε τον Μάικλ, κατά πολλούς ακόμα και σήμερα τον κορυφαίο οδηγό της F1 όλων των εποχών. Ακόμα και το 2015, όταν ο Ραλφ Σουμάχερ ανακοίνωνε τον χωρισμό του μετά από 14 χρόνια γάμου, πολλοί ήταν αυτοί που φοβήθηκαν ότι η Κόρα θα άρχιζε να λέει τα μυστικά της οικογένειας σχετικά με την υγεία του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ωστόσο, εδώ και λίγους μήνες, όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στον Ραλφ. Ο 49χρονος πρώην σταρ της F1 αποφάσισε να κάνει γνωστό τον Ιούλιο ότι είναι γκέι, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον σύντροφό του Ετιέν Μπουσκέ-Κασάνιε. Και η Κόρα Μπρίνκμαν, γνωστή τηλεοπτική περσόνα στη Γερμανία έχοντας συμμετάσχει σε αρκετά ριάλιτι, δεν έχασε την ευκαιρία να δηλώσει «εξαπατημένη».

Σε μια συνέντευξη – κόλαφο, η 47χρονη κατηγόρησε τον Ραλφ Σουμάχερ για προδοσία, τόνισε ότι το έμαθε μέσω των social media και συμπλήρωσε ότι «νιώθω χρησιμοποιημένη κατά τη διάρκεια του γάμου. Νιώθω ότι έχασα τα καλύτερά μου χρόνια».

Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον πρώην πιλότο της F1, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τα μηνύματα της Κόρα, όπου συγχαίρει τον Ετιέν για τη σχέση του με τον Ραλφ, δείχνοντας ότι το ήξερε για πολλούς μήνες και μάλιστα είχε δώσει την έγκρισή της.

Η δεύτερη απάντηση ήρθε από τον Ετιέν Μπουσκέ-Κασάνιε, ο οποίος σε συνέντευξή του στο RTL δήλωσε απογοητευμένος από την 47χρονη τηλεοπτική περσόνα. «Της το είχα πει κι εγώ ότι ήμουν ζευγάρι με τον Ραλφ και μας είπε πόσο χαρούμενη ήταν και εκείνη. Ήταν ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο με την Κόρα. Για αυτό τώρα νιώθω τόσο απογοητευμένος από εκείνη» δήλωσε ο 34χρονος επιχειρηματίας.

Ralf Schumacher’s new partner breaks his silence on feud with the former F1 star’s heartbroken ex-wife, who he’s ‘disappointed’ with… and reveals the VERY personal question she asked him https://t.co/fwYt3EOj46

— Mail Sport (@MailSport) September 16, 2024